Espetáculo sobre relacionamentos modernos tem sessões em Fortaleza

Neste fim de semana, o Theatro Via Sul, localizado no bairro Sapiranga, recebe o espetáculo “Duetos” , que traz para o palco os atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com sessões às 20 horas, na sexta-feira, 16, e sábado, 17, e às 19 horas no domingo, 18, os ingressos para a apresentação estão à venda no site Uhuu, com valores de inteira a partir de R$ 39,50.

Na direção de Ernesto Piccolo, a peça narra as diversas formas de amor e os relacionamentos modernos, dividida em quatro histórias: “Encontro às cegas”, “Quase casados”, “Divórcio amigável” e “Mais uma vez noiva”.

Espetáculo “Duetos”