The Last of Us: o que esperar do 5° episódio da série da HBO?

Danny Ramirez, Ariela Barer, Kaitlyn Dever, Tati Gabrielle e Spencer Lordde em cena de 'The Last Of Us' / Crédito: HBO Max/ Divulgação

A HBO divulgou na segunda-feira, 5, trailer do quinto episódio da segunda temporada de "The Last of Us", revelando a presença de um elemento central do jogo que ficou de fora na primeira temporada: os esporos. Essas partículas surgem em áreas contaminadas há muito tempo pelo fungo cordyceps, geralmente quando os cadáveres se transformam em raízes e se integram no ambiente. No universo da série, se humanos respiram o ar em que os esporos estão presentes e são infectados. No entanto, quem os encontra dessa vez é Ellie – a única imune à contaminação – ao explorar um local tomado por vegetação densa e um cadáver enraizado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O episódio promete ainda mais ação, com foco na tensão entre facções, como os soldados da WLF (Frente de Libertação de Washington), e os membros do grupo Serafitas, também conhecidos como Cicatrizes. A prévia também revela que Ellie, vivida por Bella Ramsey, está mais obstinada em alcançar seu objetivo de vingança e encontrar os responsáveis pela morte de Joey, interpretado por Pedro Pascal. Com a ajuda de Dina (Isabela Merced), a protagonista enfrentará diversos desafios, incluindo a ameaça por esporos. Confira o trailer do quinto episódio Segunda temporada de The Last of Us Inspirada no segundo jogo da franquia, a nova temporada se passa alguns anos após os eventos da anterior e traz novos personagens, como a controversa Abby (Kaitlyn Dever), figura central tanto no jogo quanto na série. A estreia da segunda temporada aconteceu em 13 de abril, com episódios exibidos todos os domingos, às 22 horas, na HBO e na plataforma Max.