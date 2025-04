'The Last of Us' confirma a 3ª temporada, antes de estrear a 2ª

The Last Of Us é confirmada para sua 3 temporada / Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 10, a HBO anunciou a renovação da série “The Last of Us” para uma terceira temporada, antes mesmo da segunda estrear.

A notícia foi dada pela vice-presidente executiva de programação e chefe de séries e filmes de drama da HBO, Francesca Orsi, em um comunicado enviado à imprensa.