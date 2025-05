Após 15 anos, Ana Paula Arósio volta à Globo em especial do Fantástico

Com última participação na Globo em 2010, Ana Paula Arósio retorna à emissora em programa que vai ao ar neste domingo, 11

A paulista, que atualmente vive em Londres, na Inglaterra, estará na estreia de um novo quadro comandado pela jornalista Renata Capucci no Fantástico , rememorando sua passagem pelo canal .

No teaser divulgado pela emissora, ela aparece contando sobre quando montou a cavalo nos estúdios, durante as gravações da novela “Terra Nostra”, dirigida por Jayme Monjardim. "Eu entrava dentro da sala de edição com um cavalo", relembra, aos risos.

Afastada das telinhas desde 2010 e com raríssimas aparições públicas, seu último trabalho na TV foi a série "Na Forma da Lei", da Globo.

Nos longas, ela chegou a protagonizar, em 2015, o thriller/drama “A Floresta Que Se Move", sua última atuação em grande escala.

O novo projeto "O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História" reúne 48 talentos, famosos e anônimos, para revelar, em 12 episódios, memórias marcantes e inusitadas vividas na Globo, que celebra 100 anos em 2025.