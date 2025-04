Vera Fischer fala sobre drogas, sexo e superação no Fantástico

Novo quadro do Fantástico reúne entrevistas feitas por profissionais com autismo; a atriz Vera Fischer foi a primeira convidada e falou sobre experiências, pensamentos e momentos difíceis da vida

Estreou neste domingo, 27, no Fantástico, o quadro especial “Pode Perguntar”, em comemoração ao mês de conscientização do autismo. A proposta inovadora reúne entrevistas conduzidas por profissionais e comunicadores dentro do espectro autista com figuras públicas de destaque.

A primeira entrevistada da série foi a atriz Vera Fischer, de 73 anos, que protagonizou uma conversa franca e comovente com 29 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).