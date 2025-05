A Viagem volta à programação da Globo; veja 5 curiosidades da novela

Um dos grandes sucessos da década de 1990, “A Viagem” já tem data para retornar às telas da televisão brasileira. Escrita por Ivani Ribeiro, a novela irá substituir “ Tieta ” no “Vale a Pena Ver de Novo”, na TV Globo, a partir da próxima segunda-feira, 12.

Foi durante as gravações que Andrea Beltrão, intérprete de Lisa, e o diretor Maurício Farias começaram a namorar. O namoro virou casamento e hoje são pais de três filhos: Francisco, Rosa e José.

A Viagem: Torloni foi "enganada" para aceitar o papel

A personagem Diná, interpretada por Christiane Torloni, ficou conhecida por seu ciúme excessivo, a ponto de seu nome virar adjetivo para mulheres ciumentas.

Mas o que muita gente não sabe é que a atriz vivia em Portugal na época e foi convencida por Wolf Maya a voltar ao Brasil com a promessa de que faria uma comédia. Só no início das gravações descobriu se tratar de um drama com forte carga emocional.

