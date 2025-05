Globo anuncia desligamento de comentarista após passagem de 14 anos

A Globo anunciou a demissão do comentarista Conrado Santana, nesta segunda-feira (05). O profissional integrava um revezamento de analistas de futebol que participava dos programas do SporTV, canal esportivo do grupo de comunicação. A empresa não expôs as razões que influenciaram a decisão em promover o desligamento do profissional.

A decisão se mostrou surpreendente, já que, inicialmente, Conrado estava na escala para participar de atrações da emissora nesta semana. No caso, a edição da próxima quarta-feira (7) do “Tá na Área” e do “Seleção SporTV”, no dia seguinte.