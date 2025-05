Lady Gaga no Rio: silêncio da cantora gera debate às vésperas do show

Cantora americana Lady Gaga desembarcou no Brasil há quase uma semana e permanece em silêncio. Na frente do Copacabana Palace, fãs esperam um contato antes do show

Diferente da última vez que esteve no Brasil, em 2012, Lady Gaga desta vez optou por não fazer aparições públicas. Após passar por Califórnia e Cidade do México, a artista está no Rio de Janeiro para apresentar o show “Mayhem na Praia” neste sábado, 3. Os registros que comprovam sua estadia no Brasil são apenas flagras amadores, da sua feição cansada no banco de trás de um carro à expressão relaxada num jantar reservado dentro do Copacabana Palace com seu noivo, Michael Polansky.

Do lado de fora, fãs de toda parte do Brasil e da América do Sul foram se aglomerando ao longo da semana na expectativa de que ela apareça para um cumprimento. Há 13 anos, quando veio com a turnê “Born This Way Ball”, ela acenou da sacada do seu quarto com a bandeira do Brasil. Pelo visto, essa cena não deve se repetir.