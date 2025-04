Show da Lady Gaga no Brasil: saiba data, quem vai abrir, ingressos e mais

Poster de divulgação do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro que acontece dia 3 de maio, em Copacabana / Crédito: Divulgação/Instagram

Sem pisar no Brasil desde o cancelamento do Rock in Rio em 2017, Lady Gaga retorna para um show gratuito na praia de Copacabana com seu novo disco, Mayhem. O evento faz parte do “Todo Mundo no Rio”, festival de shows gratuitos promovidos anualmente pela Prefeitura do Rio de Janeiro até 2028, em parceria com a produtora Bonus Track.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A previsão é que o show tenha um público de 1,6 milhão de pessoas, tornando este o maior da carreira da diva pop norte-americana. Um levantamento realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro também estima que o evento irá movimentar cerca de 600 milhões de reais na economia do estado. A seguir, você confere as principais informações sobre o show da Mother Monster para participar desse momento ou assistir no conforto de casa: Qual a data e o horário do show da Lady Gaga em Copacabana? Aproveitando o feriado do dia do trabalho, o show gratuito de Lady Gaga em Copacabana acontece no dia 3 de maio, com previsão de início às 21h45min e término às 0h15min. Supõe-se que o show seja o mesmo ou parecido com os shows apresentados no Coachella, nos dias 11 e 18 de abril. Nele, Gaga cantou 22 músicas ao longo de 110 minutos.

Em Copacabana, a artista terá até 40 minutos para incluir outras músicas, mas não há confirmação dessas mudanças segundo produtora do evento. Lady Gaga volta ao Brasil com sétimo álbum de estúdio, Mayhem Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

O palco está localizado em frente ao Copacabana Palace, perto do Posto 2 da orla do bairro. A montagem começou no dia 7 de abril, atraindo a curiosidade de fãs que já estudam qual o melhor lugar para assistir o evento.

Quem vai abrir o show de Lady Gaga no Brasil? Um dos tópicos mais discutidos na internet tem sido quem vai abrir o show de Lady Gaga no Brasil. Alguns nomes do pop nacional já foram veiculados e desmentidos pela própria equipe dos artistas, como Iza, Liniker, Glória Groove e até mesmo Pabllo Vittar. Em coletiva operacional sobre o show realizado na manhã desta sexta-feira, 25, a Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou o cronograma cultural do show, mas ainda sem confirmar nenhum nome específico. Segundo os representantes, as três apresentações programadas serão realizadas por DJs. A seguir os horários divulgados:

17h30 : Apresentação 1

: Apresentação 1 19h30 : Apresentação 2

: Apresentação 2 21h45 : Show da Lady Gaga



: Show da Lady Gaga 0h15: Apresentação 3 Vale salientar que em 2024, a abertura do show da Madonna foi feita por Diplo, DJ e produtor musical. Serão distribuídos ingressos para o show da Lady Gaga no RJ? Idealizado como um show gratuito feito para promover a economia local, o show de Lady Gaga em Copacabana não terá distribuição de ingressos para o público geral. Basta chegar e curtir o evento.