Lady Gaga no Rio de Janeiro: palco da cantora terá 1.260 m²

Lady Gaga se apresenta em 3 de maio no Rio de Janeiro, com palco de 1.260 m² / Crédito: Valerie Macon/AFP

Com show previsto para 3 de maio deste ano, a Praia de Copacabana prepara palco de 1.260 m² para receber apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro. A performance deve contar ainda com um super painel de LED, além de 10 telões espalhados pelo espaço.

Além do espaço de mais de um quilômetro, o palco tem altura prevista de 2,20 metros de altura. Mais de um milhão de pessoas devem comparecer ao show na orla carioca, segundo previsto pela produção do "Lady Gaga Todo Mundo no Rio".

Lady Gaga no Rio de Janeiro em 2025 Esta será a segunda apresentação da cantora no Brasil. Em 2012, ela esteve no País pela primeira vez. Ainda na postagem, Gaga destacou a frustração sobre ter cancelado em 2017, durante o Rock In Rio, pois precisou ser hospitalizada. "Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás", afirmou. “Mayhem”: novo álbum da Lady Gaga A cantora Lady Gaga lançou no dia 7 de março, seu sétimo álbum de estúdio. Intitulado “Mayhem”, o disco já está disponível em formato físico e nas plataformas de streaming.

"Disease", lançado como single, abre o disco, seguido do sucesso "Abacadabra", último single do álbum lançado antes do lançamento. O encerramento fica com o hit "Die With Smile", parceria com Bruno Mars que segue no topo do Spotify Global desde 2024, quando foi lançado.

Para aqueles que já conheciam os primeiros trabalhos de Gaga, este álbum irá teletransportar para o clássico “The Fame” (2008), por exemplo. O dark pop é o que predomina e conduz a produção, diferenciando de outros projetos lançados nos últimos anos como “Joanne”, mas um pop referenciando outras décadas pode ser escutado também.