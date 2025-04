Lady Gaga desembarca no Brasil para show gratuito em Copacabana

A cantora norte-americana Lady Gaga chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, em uma aeronave particular

A diva pop desembarca no Brasil para realizar um show gratuito na Praia de Copacabana no próximo sábado, 3.

Lady Gaga chegou em solo carioca na madrugada desta terça-feira, 29. A cantora foi vista ao sair de uma área reservada do Aeroporto do Galeão aproximadamente às 4h50min. Alguns fãs a aguardavam atrás de uma barreira.

Com estimativa de atrair mais de 1,6 milhão de pessoas , número superior ao show da Madonna na Praia de Copacabana, o show de Gaga é um dos mais aguardados do ano em solo carioca. Além dos moradores da "Cidade Maravilhosa", milhares de fãs estão viajando para o Rio de Janeiro para assis

Lady Gaga: dois aviões e equipe de 250 pessoas

A cantora norte-americana chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, em uma aeronave particular e trouxe uma equipe de cerca de 250 pessoas.

Com estrutura grande e pesada, a produção da vencedora de 14 Grammys contou com o auxílio de dois aviões jumbos com dezenas de toneladas de equipamentos, que foram desembarcados no Rio de Janeiro ao longo dos últimos dias.

O aparato será levado para Copacabana em vários caminhões. No local, está sendo montado o palco da apresentação “MAYHEM Ball Tour”.