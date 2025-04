Globo transmitirá clássico e terá show no Maracanã em celebração aos 60 anos

A Globo finaliza os ajustes para a celebração dos seus 60 anos de existência. De acordo com a coluna “f5” do portal “Folha de São Paulo”, o grupo de comunicação contará com um show do Belo em pleno Maracanã. A apresentação ocorrerá antes do clássico entre os clubes de maior torcida do Brasil, Flamengo e Corinthians, no próximo domingo (27).

A partida contará com a transmissão da emissora, mas que iniciará, às 15h10, nos 50 minutos anteriores ao embate. Os narradores da Globo terão papéis importantes nessa exibição, pois relembrarão momentos marcantes da empresa. Luis Roberto é quem comandará inicialmente, com direito a um detalhe nostálgico. Isso porque o comunicador estará com um uniforme jamais utilizado, pois apresentará o primeiro logo do grupo de comunicação, em 1965, ano da fundação. Após o show de Belo, o apresentador Tiago Medeiros estará ao lado dos ex-jogadores e comentaristas Junior, Paulo Nunes, Caio Ribeiro e Ricardinho. O quinteto estará no programa “Bora pro Jogo”.