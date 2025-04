Destaque no Youtube, narradora chega à TV Globo: ‘sonho realizado’

Uma publicação compartilhada por Letícia Pinho • Narradora Preta (@leticianarradorapreta)

Referência na Globo

Renata Silveira desponta entre as narradoras mais reconhecidas pelo público na atualidade. Afinal, trata-se da primeira mulher a liderar uma transmissão de Copa do Mundo em TV aberta — o duelo entre Dinamarca e Tunísia, válido pela fase de grupos do torneio realizado no Catar.

Antes de atingir o marco, porém, já havia se tornado a primeira narradora da TV Globo na história. Desde então, passou a integrar transmissões de partidas no futebol masculino e feminino, tanto na TV aberta quanto na fechada.