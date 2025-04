Mariana Rios desabafa sobre resultado na tentativa de engravidar

A atriz Mariana Rios, 39, compartilhou nas redes sociais um novo vídeo do seu documentário “Basta Sentir Maternidade” desabafando sobre seu processo tentando engravidar.

No vídeo, a artista fala sobre uma ligação recente que recebeu de seu médico onde as notícias não eram positivas. “Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", declarou emocionada sem dar mais detalhes.