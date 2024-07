Mariana Rios desabafa sobre vídeo de vidente que previu sua morte

Previsões de Nostradamus 2024: guerra, morte do papa e renúncia de rei; CONFIRA Na publicação realizada por Mariana nesse sábado, 27, ela comenta como a situação a fez refletir sobre a forma que palavras ditas sem pensar podem gerar “preocupação desnecessária sobre a qual a pessoa não tem controle”.

“Estou na fazenda longe dos meus amigos e da minha família e comecei a receber muitas mensagens de todos super preocupados”, relatou a artista no Instagram .

O vídeo em questão foi o da Chaline Grazik, conhecida como Vidente das Estrelas, compartilhado na última quinta-feira, 25, com a legenda: “Urgente! Mariana Rios”.

A atriz ainda complementa que cada pessoa lida com uma situação de maneira diferente. “Tem gente que é frágil demais para suportar, e outras pessoas mais fortes que conseguem transformar isso em texto”.

“Foi muito nítido, era nas margens de uma BR e parecia que eu estava lá em espírito vendo. Tinha uma mulher (de cabelo) castanho e ela chorava muito, gritava, batia no chão e perguntava porque estava acontecendo aquilo”, complementou.

“Acordei em um susto e até contei para o pessoal aqui de casa. Eu sonhei com a Mariana Rios, aquela moça bonita. Sonhei que ela sofreu um acidente grave”, falou a vidente.

"Maravilhosa e necessária como sempre. É isso", destacou a ex BBB.

Quem é Chaline Grazik, vidente que previu morte de Mariana Rios

Chaline Grazik atua há 13 anos como vidente e possui 14,6 milhões de seguidores no Instagram. Ela ganhou destaque nas redes sociais nos últimos tempos após declarar que havia previsto acontecimentos como a desistência de Joe Biden para tentar a reeleição, a gravidez de Jade Magalhães, mulher do Luan Santana, e a traição de Yuri Lima, ex namorado da cantora Iza.

