Mariana Rios revela que teve casa invadida e itens de luxo furtados

A atriz Mariana Rios revelou por meio de suas redes sociais que teve sua casa invadida e furtada. De acordo com os textos publicados nos Stories do Instagram no domingo, 29, o assalto à residência aconteceu na tarde de sábado, 28, e itens de valor foram levados.

“Eles entraram num momento em que não havia ninguém em casa. Várias coisas de valor foram roubadas”, contou em um Story. No vídeo seguinte, a atriz afirmou que a polícia já estava com as ”imagens e trabalhando para solucionar o caso”.

