Only Murders: veja tudo o que se sabe sobre a quinta temporada

A quinta temporada de “Only Murders in the Building” deve estrear no segundo semestre de 2025. Antes do término da quarta temporada em outubro de 2024, a série já havia sido renovada para mais uma temporada.

Only Murders in the Building: quando estreia a quinta temporada?

A quarta temporada começou a ser filmada em março de 2024 e foi lançada em agosto do mesmo ano. Seguindo esta lógica, com os novos episódios já em andamento, a previsão é que cheguem ao streaming no final de agosto de 2025.

Only Murders in the Building: onde assistir?

As quatro primeiras temporadas de Only Murders in the Building estão disponíveis no Brasil para assistir no Disney+ através da assinatura no streaming.

Only Murders in the Building: relembre final da temporada anterior

(Atenção com os Spoilers a seguir!)