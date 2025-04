A sexta e última temporada da série estreou no Brasil na quarta-feira, 9 de abril, com os dois primeiros episódios, exclusivamente, pela plataforma Paramount+. Os outros oito episódios serão lançados um por vez, semanalmente até o dia 4 de junho. Nesta quarta-feira, às 21h, mais um episódio ficou disponível na plataforma.

" The Handmaid's Tale (O Conto da Aia) " é um romance distópico de Margaret Atwood e acompanha a protagonista June, vivida por Elisabeth Moss, que, como outras mulheres, perde todos os seus direitos, se tornando propriedade do Estado, sendo estuprada e tratada como uma máquina de fazer bebês. Ela, então, se vê no centro de uma jornada para liderar uma rebelião contra esse sistema.

A nova temporada traz a determinação de June na luta para derrotar Gilead de uma vez por todas. Os primeiros episódios da temporada já conquistaram 100% de aprovação no Rotten Tomatoes , com críticos destacando o tom épico do encerramento.

“O programa ainda é capaz de criar imagens de pesadelo e sequências emocionalmente potentes. Moss se tornou talvez a melhor diretora da série, além de ancorar um elenco ainda poderoso”, escreveu Daniel Fienberg, do The Hollywood Reporter.

Netflix, Prime Video e Disney+: VEJA lançamentos da semana no streaming



The Handmaid's Tale: o que esperar dos próximos episódios?

Com oito episódios já vistos pela crítica, a temporada final foi descrita como envolvente e emocionalmente carregada. “Esta temporada final é extremamente maratonável, e cada episódio tem um ritmo acelerado, com pelo menos alguns momentos dramáticos de destaque em cada um”, afirmou Lauren Thoman, do The Wrap.

Âmbar Dowling, do Globe and Mail, também elogiou: “Os espectadores são obrigados a suspender a descrença para que certas histórias funcionem. No entanto, a atuação memorável, a bela cinematografia e as emoções que o show continua a evocar compensam esses momentos.”