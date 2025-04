'Your Forma': tudo sobre o anime no streaming gratuito da Band

O anime é uma adaptação da light novel japonesa homônima e um dos títulos mais aguardados da temporada 2025; confira como assistir de graça e saiba mais

O anime "Your Forma" pode ser assistido gratuitamente no Brasil desde 11 de abril. A produção japonesa é um dos títulos mais esperados da temporada 2025 e está sendo lançada semanalmente no streaming Bandplay.

A série é uma adaptação da light novel homônima escrita por Mareho Kikuishi e ilustrada por Tsubata Nozaki, que conquistou leitores no Japão ao misturar suspense psicológico, ficção científica e um pouco de drama existencial.