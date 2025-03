Netflix: Jenna Ortega confirma terceira temporada de ‘Wandinha’

Com 2ª temporada prevista para chegar na Netflix ainda em 2025, "Wandinha" tem sequência confirmada pela atriz Jenna Ortega

“Com uma série como essa, os roteiristas gostam de adiantar o trabalho e já estão trabalhando com algumas ideias para uma terceira temporada ”, declarou a atriz, sem dar muitos detalhes sobre a futura fase da série.

2ª temporada de 'Wandinha' terá referência de terror slasher

Na conversa, a intérprete de Wandinha adiantou que a temporada prevista para este semestre terá referências a clássicos do terror. “Há um [episódio] de Pugsley [interpretado por Isaac Ordonez] revirando os olhos com um aparato na cabeça”, comentou ao relembrar que era tudo o que pode dizer sobre as novidades.

“É muito insano e muito bizarro. (...) E há um episódio inteiro baseado em slashers, e nós fazemos muitas referências a filmes de terror”, complementou.