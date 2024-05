Gabriela Duarte critica Globo por excluir Regina Duarte de tributo

Regina Duarte já interpretou a protagonista Helena em três novelas Crédito: Reprodução/Instagram @gabidu

Gabriela Duarte, filha da atriz Regina Duarte, usou sua conta no Instagram para criticar a ausência da mãe no especial “Tributo - Manoel Carlos”, realizado pela TV Globo. Na ferramenta Story, ela compartilhou capturas de tela do texto escrito pelo jornalista Jeff Benício, do portal Terra, que critica a emissora pela decisão. “Você que me segue aqui, assistiu ao tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso, mas…”, iniciou, usando uma foto do título do texto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em um trecho, a publicação afirma que a emissora “precisa se colocar acima da sórdida cultura do cancelamento”.