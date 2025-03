Regina Duarte volta à Globo para especial da emissora

Depois de ter contrato encerrado com a emissora e de ter assumido cargo de Secretária da Cultura no governo Bolsonaro, atriz retoma à Globo para celebração de 60 anos

A Globo exibe a partir do dia 24 de abril uma programação especial de 60 anos da sua transmissão de TV. Para isso, artistas atuais e com contratos já encerrados com a emissora retomam às telas, entre eles, a atriz Regina Duarte, que rescindiu em 2020 para assumir a Secretaria da Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro.



Atualmente, a atriz está no ar na Rede Globo com a reprise da novela “História de amor” (1995), como a personagem Helena, exibida no quadro "Vale a Pena Ver de Novo".