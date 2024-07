Regina Duarte se retrata após condenação por usar foto de Leila Diniz

A atriz Regina Duarte usou suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 15, para publicar uma retratação pública, determinada pela Justiça, por usar uma foto de Leila Diniz em um vídeo que demonstrava apoio à ditadura militar brasileira.

Na fotografia, feita em 1968, Leila Diniz está protestando contra o regime militar. Aparecem com ela na imagem outras pessoas como Eva Todor, Odete Lara, Eva Wilma, Norma Bengell e Tônia Carrero.

Na publicação que fez em seu Instagram no dia 23 de dezembro de 2022, Regina Duarte retirou o contexto do material original, veiculando a imagem de Leila como uma apoiadora da ditadura, e não como opositora."Retrato-me aqui agora, em consequência de uma publicação que fiz no Instagram", escreveu na legenda da retratação.