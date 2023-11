Regina Duarte afirma que foi abandonada por Bolsonaro e rejeitada no meio artístico

Atriz foi secretária especial da cultura no governo Bolsonaro em 2020; desde então ela permanece fora dos palcos

“Foi assustador, mas me ajudou a crescer. Hoje, consigo proteger melhor a menina ingênua do interior que eu insisto em exercer. Fui defenestrada (afastada), essa palavra me ocorreu agora há pouco, e não me arrependo. Pelo contrário, foi muito bom para mim”, afirmou em entrevista ao Uol.

A atriz também reclamou da rejeição do meio artístico e da dificuldade em voltar aos palcos. “Tentei fazer teatro no passado, mas os dois textos que escolhi não foram aprovados pelos autores. Não quiseram se envolver comigo, por suas razões, que eu entendo perfeitamente. Então, fiquei assim, meio no limbo, ano passado todo”, comenta.

O último trabalho de Regina na televisão foi a novela "Tempo de Amar", exibida pela Globo no horário de 18h e encerrada em março de 2018. Em 2020, ela encerrou o contrato de 50 anos com a emissora e assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura do governo Bolsonaro.

Desde então, a atriz acumula polêmicas, como a publicação de notícias falsas e de conteúdo homofóbico e transfóbico. Na pandemia da Covid-19, a atriz também desacreditou da vacina e compartilhou conteúdo enganoso sobre a doença.

Fora da atuação, a atriz está investindo na carreira de artista plástica, com foco na arte botânica. Desde outubro, a galeria Aqua Arte recebe a primeira exposição da atriz.