Museu Queer de Berlim recebe obras de artistas cearenses

As três obras cearenses escolhidas integram a exposição "Degenerado Tibira" e chegam ao acervo do Museu Queer de Berlim após uma doação da curadoria

A plataforma de criação Imaginários anunciou nesta quinta, 17, que artistas LGBTQIAPN+ do Ceará agora integram parte do acervo do Museu Queer de Berlim .

Segundo os artistas, o feito representa um reconhecimento fundamental da força política, estética e histórica das narrativas LGBTQIA+ do nordeste brasileiro, agora presentes em um dos maiores museus queer do mundo.

Entre as obras estão “Nosso Senhor dos Desvotos”, de Filipe Alves, “Museu da Sapatão Brasileira e Latino-Americana”, de Marília Oliveira, e “Quaresma para Tibira”, de Eduardo Bruno e Waldírio Castro — obra que deu início à pesquisa curatorial da exposição.

A exposição “Degenerado Tibira”, que esteve em cartaz na Casa do Barão de Camocim em 2023, apresenta um panorama da arte queer brasileira sob a ótica de 19 artistas LGBTQIA+ de sete estados do Norte e do Nordeste do Brasil.