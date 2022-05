Artista cearense Jonas Van vence prêmio de artes na Suíça

O que aconteceria se um organismo fosse capaz de alcançar a velocidade da luz? Este é o questionamento que norteia a obra “Moving Towards Us”, do cearense Jonas Van. O trabalho conquistou o primeiro lugar na categoria “Prêmio Para Jovens Artistas” da premiação Helvetia Art Prize, realizada anualmente na Suíça.

O projeto foi gravado em viagens realizadas entre o Ceará e o Rio de Janeiro. Tendo a velocidade como ponto de partida, “Moving Towards Us” é uma instalação sonora e visual que explora as diferentes possibilidades em um só corpo. “O que eu coloco no filme é que duas coisas acontecem quando a gente está em velocidade máxima. A primeira delas é que a gente pararia. E, a segunda, é que qualquer corpo que entra na velocidade da luz funciona como um imã”, explica Van.

Entre imagem e som, Jonas traça uma narrativa de “transmutação” que se espelha na sua vivência enquanto artista trans: “A minha experiência também é um corpo em trânsito. Por isso que eu falo do que é visível, do que é invisível. Todo esse processo é químico, até pela transição hormonal, transição espiritual”. De acordo com o cearense, que vive na cidade de Genebra desde 2019, as suas produções são permeadas pela produção de linguagem.

“Estou tentando traduzir experiências físicas e espirituais a partir do som, do texto, da imagem, da voz. A transição me dá a possibilidade de pensar o tempo e o corpo de uma forma expandida”, comenta. Em constantes mudanças - de casas, cidades, residências artísticas - há mais de dez anos, Jonas afirma que “a violência contra pessoas trans e travestis no Brasil é uma experiência muito traumática" e "resume bastante desse movimento sem fim". É, também, uma "possibilidade de vida" e de agregar "outras vidas trans e travestis juntos".

Helvetia Art Prize

"Moving Towards Us" é uma instalação sonora e visual (Foto: Divulgação )



"Moving Towards Us" foi iniciado no mestrado em artes visuais na HEAD Genebra e também integra a pesquisa "Antropias Negativas". A obra foi selecionada em meio à uma curadoria que passou por toda as universidades de artes da Suíça. Com o prêmio, Jonas receberá uma quantia em dinheiro e terá uma exposição individual na Feira Art Basel, uma das principais mostras artísticas do país.

Mais sobre o artista

Nascido e criado na Parquelândia, bairro de Fortaleza, Jonas Van é artista e cozinheiro transnordestino. Sua prática está inscrita entre desobediência de gênero, linguagem e ecologias, usando o som-vídeo, instalações efêmeras e texto. Atualmente está em um Mestrado em Artes Visuais baseado em pesquisa - CCC (Estudos Críticos, Curatoriais e Cybermedia) na HEAD - Genebra.



