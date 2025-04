Ator de Vale Tudo, Cauã Reymond é acusado de agressividade por ex

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora não tenha mencionado nomes, internautas relacionaram a publicação às acusações envolvendo o ator. Em novembro de 2023, meses após o fim do casamento com Cauã, Mariana revelou que havia vivido um relacionamento abusivo: “Conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o seu jeito errado constantemente, que te critica… você começa a se sentir impotente, incapaz. Começa a acreditar que você não vale nada”, destacou.

Nesta quinta, 17, a atriz Andreia Horta também se manifestou contra a impunidade de homens abusivos e machistas em um texto no Instagram, alimentando as especulações sobre Reymond, que foi par romântico da atriz na novela “Um Lugar ao Sol”.

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que AINDA esses homens seguem impunes fazendo o que fazem?”, publicou Andreia.

Comportamento de Reymond gera polêmicas nos bastidores de 'Vale Tudo'

A publicação aumenta o debate sobre o comportamento do ator nos bastidores, sendo interpretada como uma resposta direta às denúncias feitas pela atriz Bella Campos, 27, que vive a vilã Maria de Fátima na trama das 21 horas.