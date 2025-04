7 curiosidades sobre a novela Vale Tudo

"Vale Tudo" é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira e marcou a história do Brasil (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) / Crédito: Edicase Entretenimento

O remake de “Vale Tudo” estreou no horário nobre da TV Globo e já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, originalmente exibida em 1988, tem adaptação de Manuela Dias, autora da novela “Amor de Mãe”, e promete retomar o sucesso de audiência das produções das nove. Para isso, a emissora apostou em seguir a linha original do enredo, que mergulha nos conflitos morais entre mãe e filha enquanto reflete sobre questões éticas no Brasil — um dos fatores que a consagrou como uma das obras mais memoráveis da teledramaturgia. Além disso, há novos dramas e reviravoltas que prometem surpreender o público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes de reviver essa história emocionante, que tal conhecer algumas curiosidades inesquecíveis de “Vale Tudo”? Confira! 1. Abertura parecida com a original A abertura de “Vale Tudo” é, sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes da novela, especialmente pela música “Brasil”, escrita por Cazuza, Nilo Romero e George Israel, e interpretada por Gal Costa. Por isso, no remake, mesmo com a modernização, esse tópico não foi alterado e segue o conceito original, preservando os quadros em movimento com imagens que representam o país. A diferença é que, na nova versão, a única imagem de pessoa que aparece é a de Gal Costa, homenageada no final da abertura. 2. Inspirada em um filme norte-americano Apesar de ser um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, “Vale Tudo” é inspirada em um filme clássico norte-americano, o “Almas em Suplício”, de 1945. Dirigido por Michael Curtiz, a trama também acompanha a história de uma mãe humilde que enfrenta divergências éticas com a filha. O longa rendeu à atriz Joan Crawford o Oscar de Melhor Atriz em 1946, por sua interpretação como a protagonista Mildred Pierce. 3. Mudanças para os tempos digitais Na versão original, o público acompanhou Raquel (Regina Duarte), uma mãe justa e simples, e Maria de Fátima (Gloria Pires), uma filha ambiciosa, envolvidas em intensos conflitos morais. A trama ganhou força quando Maria de Fátima vendeu a casa da mãe e partiu para o Rio de Janeiro em busca do sonho de se tornar modelo. Agora, na adaptação de Manuela Dias, a personagem ganha uma ambição atualizada: em vez das passarelas, a jovem deseja se tornar influenciadora digital e enriquecer a qualquer custo.

As primeiras cenas da novela foram gravadas em Foz do Iguaçu e contaram com cerca de 130 pessoas no set (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) 4. Gravações em Foz do Iguaçu As primeiras cenas da novela foram gravadas na cidade turística de Foz de Iguaçu, no Paraná. Segundo o documentário “Como Nasce uma Novela”, exibido durante o “Show da Vida”, no programa “Fantástico”, cerca de 130 pessoas participaram das gravações — 70 do elenco e da equipe, e 60 figurantes. No total, foram 11 dias de filmagens em diferentes pontos turísticos da cidade, incluindo o Parque Nacional do Iguaçu, em que a protagonista Raquel trabalha como guia turística. 5. Locação inédita A nova versão traz uma locação inédita para representar a mansão da família Roitman. A casa escolhida fica no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e nunca havia sido utilizada pela Rede Globo. Na trama, quem ambientará a locação será Celina Junqueira (Malu Galli), irmã de Odete Roitman.

“Escolhemos um luxo tradicional, mais inspirado nas construções portuguesas. Trata-se de uma construção colonial com ares de uma quinta ou uma residência na Toscana, trazendo um clima europeu e sofisticado”, contou o cenógrafo Fábio Rangel ao jornal Diário do Rio. 6. Participações do universo da moda Além da participação da modelo internacional Carol Trentini no primeiro capítulo, a emissora investiu em figurinos glamorosos para os ensaios de moda iniciais da trama, que contou com a parceria da figurinista de novela Marie Salles e do stylist Daniel Ueda, com mais de 25 anos de experiência e um portfólio rico em trabalhos com ícones como Gisele Bündchen. “Como figurinista, eu faço personagens. Então, acho muito bom contar com a parceria de stylists, como o Dani. Sempre procuro trabalhar com pessoas que acredito serem excelentes profissionais e que podem agregar ao meu trabalho”, disse Marie Salles ao portal gshow.