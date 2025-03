Cauã Reymond explica como morte da mãe mudou sua relação com a saúde

Segundo Cauã, a morte da mãe fez com que o foco de sua alimentação, exercícios e cuidados com a mente fosse não só a beleza física, que chama a atenção do público desde o início da carreira, mas também o bem-estar corporal.

O ator Cauã Reymond, 44, revelou que a morte da mãe, Denise Raymond, falecida em 2019 vítima de um câncer, fez com que ele mudasse sua atenção com a saúde. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Extra, publicada no domingo, 23.

Para o ator, os comentários sobre estética já não interessam tanto, já que o objetivo agora é dar um bom exemplo para a filha, Sofia, fruto do relacionamento com a também atriz Grazi Massafera.

“Desde que perdi minha mãe há alguns anos por uma doença trágica, a minha relação com saúde, a forma como vejo minha vaidade, tudo mudou. Eu já perdi várias pessoas para o câncer. Então, eu me cuido porque gosto, para dar um ótimo exemplo para minha filha e me preocupo com a saúde dela e de todos à minha volta. Fico feliz com as brincadeiras sobre a estética, chamar a atenção, e como isso serve ao personagem, mas o caminho, o início de tudo isso, é ficar saudável. Quero viver bem, com saúde”, disse o modelo ao Extra.

