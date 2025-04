Veja 8 cinebiografias que contam a história de estrelas da música

De Esmir Filho com Jesuíta Barbosa no papel principal, "Homem com H" chega aos cinemas no dia 1º de maio.

As cinebiografias têm ganhado espaço nos cinemas. Histórias de cantores solo, bandas e artistas brasileiros estão chegando às telas em diferentes produções . É o caso, por exemplo, de "Homem com H", que retrata a vida de Ney Matogrosso desde que saiu de casa para evitar os conflitos com o pai até se tornar um dos artistas mais populares do Brasil.

O documentário foi dirigido por Nilo Romero , amigo e parceiro de composição do ex-vocalista do Barão Vermelho, e conta com a participação de artistas como Ney Matogrosso, Gilberto Gil e Frejat, e de Lucinha Araújo, mãe do compositor.

“Cazuza: Boas Novas” chega aos cinemas em julho de 2025 e é o primeiro filme lançado nos cinemas pela Curta Cine-Distribuidora, braço de distribuição do Grupo Curta!. Após sair das telonas, a obra estreia no canal em 2026.

Mas, de forma inusitada, Williams é representado por um macaco . A escolha veio como forma de transformar o projeto em algo único em meio a esse "gênero saturado”, de acordo com o diretor. O filme ainda não está disponível para o streaming no Brasil.

Dirigido por Michael Gracey e em formato de musical, a obra documenta os altos e baixos do estrelato do cantor, sua rápida ascensão, uma queda dramática e o seu ressurgimento.

O filme entra para as plataformas de streaming no Brasil em 16 de abril, na Disney+.

O filme se passa em Nova Iorque no início dos anos de 1960 e acompanha a ascensão do cantor até os grandes palcos. “Um Completo Desconhecido” recebeu oito indicações ao Oscar, mas não levou nenhuma estatueta para casa.

Filme Um Completo Desconhecido é um dos indicados a Melhor Filme no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/Um Completo Desconhecido

4. Homem com H

Ney Matogrosso também não ficou de fora da febre das cinebiografias. No filme, que será lançado em maio, o cantor é representado pelo olhar do diretor Esmir Filho e pela atuação de Jesuíta Barbosa.

Acompanhando sua jornada como artista, a obra retrata os desafios e o surgimento da identidade artística do cantor. O público irá acompanhar a trajetória de Ney de Souza Pereira se tornando Ney Matogrosso.

“Homem com H” contou com a supervisão direta de Ney Matogrosso e logo no trailer destaca sua relação com seu pai, vivido por Rômulo Braga, e o início na banda Secos & Molhados.

Cerca de dois anos depois de seu anúncio, o filme chega dia 1° de maio aos cinemas brasileiro.

5. Meu Nome É Gal

Estrelado pela atriz global Sophie Charlotte, o filme acompanha a trajetória de Gal Costa, com 20 anos de idade, no Rio de Janeiro, até a sua ascensão no cenário artístico brasileiro.

“Meu Nome é Gal” foi lançado em setembro de 2023 e, em suas duas primeiras semanas de bilheteria, mais de 100 mil pessoas compareceram para assistir ao filme.

A obra, com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, também retrata outros nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. O filme está disponível na plataforma de streaming da GloboPlay.

Cinebiografia 'Meu Nome é Gal' acompanha trajetória de Gal Costa nos anos 1960 e 1970, em meio ao movimento tropicalista Crédito: Stella Carvalho/Divulgação

6. The Beatles – A Four-Film Cinematic Event

A banda britânica Beatles já inspirou diversas obras da sétima arte. Mas, pela primeira vez, ganha uma quadrilogia, dirigida por Sam Mendes, com cada filme focado em um dos membros.

Prevista para abril 2028, a série de filmes conta com Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan interpretando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, respectivamente.

Não se sabe ainda se todas as partes serão lançadas juntas ou ao longo do mês de abril, mas a intenção do diretor é criar uma obra para ser “maratonada”.

Leia Mais | Cannes: 1º filme de Scarlett Johansson como diretora é selecionado

7. Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe

A banda, que foi sucesso nos anos de 1990, ganhou, em dezembro do ano passado, uma biografia nas telonas. Ao contrário do esperado, o filme não foca no acidente que matou os membros em 1996 e sim aborda a trajetória dos artistas em sua carreira.

O longa tem direção de Edson Spinello e conta com Ruy Brissac, que dá vida a Dinho, o vocalista do grupo, Alberto Hinoto interpreta Bento, Robson Lima é Júlio Rasec, Adriano Tunes é Samuel Reoli e Rener Freitas vive Sergio Reoli.

O elenco impressionou o público pela semelhança com os membros originais da banda. filme está disponível na plataforma de streaming da Max.

"Mamonas Assassinas: O Filme", entrou no catálogo do Max, plataforma da HBO para assinantes Crédito: Edu Moraes/Divulgação

8. Luiz Gonzaga - Légua Tirana

Cena do filme 'Luiz Gonzaga - rei do baião' Crédito: O2 Play/ Divulgação

Com previsão de estreia para 12 de junho, "Luiz Gonzaga - Légua Tirana" conta a história do homem que ficou conhecido como "Rei do Baião". Natural de Exu, Pernambuco, Luiz Gonzaga do Nascimento levou uma vida sertaneja, simples, até aprender a tocar acordeom com o pai, Januário de Santana. Depois de passar pelo exército, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde tocou em bares e rádios até se tornar um dos artistas populares mais importantes do Brasil.

O filme de Diogo Fontes e Marcos Carvalho mostra as conexões da música de Luiz Gonzaga com sua identidade nordestina. As gravações aconteceram na Chapada do Araripe, na divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, e em Caiçara, município da Paraíba. O elenco conta com nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana e Tonico Pereira.