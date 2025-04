Academia do Oscar anuncia nova categoria na premiação; veja qual

O Conselho de Administração da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira, 10, a nova categoria do Oscar: Design de Dublês. As regras para elegibilidade e as especificações do prêmio ainda serão divulgadas.

“Dublês sempre foram parte da magia do cinema. Agora, eles são parte do Oscar”, afirma a publicação no perfil do Instagram da premiação.