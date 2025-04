Série The Handmaid’s Tale estreia 6ª e última temporada no Brasil

Os episódios da última temporada de The Handmaid’s Tale serão exibidos semanalmente até o dia 4 junho

A sexta e última temporada da série " The Handmaid’s Tale" estreou no Brasil nesta quarta-feira, 9, com os dois primeiros episódios, exclusivamente, pela plataforma Paramount+. Os outros oito episódios serão lançados um por vez, semanalmente.

A nova temporada traz a determinação de June na luta para derrotar Gilead de uma vez por todas. Os primeiros episódios da temporada já conquistaram 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, com críticos destacando o tom épico do encerramento.



Enredo de The Handmaid’s Tale



"The Handmaid's Tale (O Conto da Aia)" é um romance distópico de Margaret Atwood e acompanha a protagonista June, vivida por Elisabeth Moss, que, como outras mulheres, perde todos os seus direitos, se tornando propriedade do Estado, sendo estuprada e tratada como uma máquina de fazer bebês. Ela, então, se vê no centro de uma jornada para liderar uma rebelião contra esse sistema.



Confira a data dos episódios de “The Handmaid’s Tale” no Brasil