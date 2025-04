Comédia Cearense celebra 68 anos com montagem de Nelson Rodrigues

É a segunda vez que o texto é interpretado pela Comédia Cearense / Crédito: Érica Cardoso

O Grupo Comédia Cearense comemora seus 68 anos com uma nova montagem de "O Beijo no Asfalto", do escritor pernambucano Nelson Rodrigues. O espetáculo será exibido durante o mês de maio, no Teatro Nadir Papi Saboya, em Fortaleza.