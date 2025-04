Rapper Teto comenta álbum em que tenta 'achar sua melhor versão'

A idealização do álbum “Maior que o tempo” começou em 2022, no entanto, o rapper explica que foi somente há oito meses que ele começou a enxergar a tradução do que ele queria falar. “Comecei a escrever em um caderno o significado das músicas que eu havia escrito, foi quando comecei a encontrar o sentido desse álbum”, explica.

Rapper baiano de 23 anos, Teto já é um nome conhecido no cenário da música urbana nacional. Em março, ele lançou seu primeiro disco de estúdio. O projeto, que começou em janeiro com o EP “Tempo.zip”, toma continuidade neste álbum com 11 faixas. Um trabalho que o artista define como o mais difícil da sua carreira, mas que reflete seu amadurecimento pessoal e profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A história que ele criou neste trabalho é envolta em um personagem “que vive perdido no tempo”, e foi primeiramente apresentada no EP “Tempo.zip”. No lançamento de janeiro, a intenção foi começar a contar a trajetória de crescimento do cantor, por meio desse personagem que viaja no tempo, “tentando corrigir erros do passado e acertar no futuro, tentando achar a sua melhor versão”.

Por meio das sete faixas e visuais do EP, Teto mostra ao público cenários de uma distopia em que o personagem desenvolve formas de sempre fazer as escolhas certas, seja no passado ou futuro. Porém, tudo isso se mostra como uma grande ilusão e cada vez mais que ele se afunda nessa distopia, mais debilitado se torna. “E nesse álbum ('Maior que o tempo') damos continuidade à explicação de como esse personagem chegou até o momento de mudança”, explica.

Para que esse percurso no tempo ficasse perceptível, o rapper decidiu lançar primeiramente o EP e posteriormente o álbum, liberado em partes ao longo de um dia “para proporcionar a melhor experiência ao fã”. Às 15 horas, foi liberada a primeira parte do disco, às 18 horas um interlúdio em live nas suas redes sociais e, por fim, às 21 horas, o restante do álbum.

A criação desse universo distópico é a forma que o rapper encontrou de externalizar seu sentimento de amadurecimento nestes mais de cinco anos de carreira. Ele conta que o objetivo do trabalho completo é mostrar que existem coisas mais importantes. “Eu coloco minhas visões pessoais sobre amor e espiritualidade”, explica. “É um projeto que eu queria dar o peso de mostrar o amadurecimento da minha carreira e mente”.