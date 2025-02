Rapper Matuê anuncia show da turnê ‘333’ em Fortaleza; saiba mais

Show do rapper cearense Matuê será realizado no Centro de Eventos no mês de abril

Um dos artistas cearenses de maior destaque atualmente, o rapper Matuê se apresenta em Fortaleza no dia 30 de abril. A novidade foi divulgada na quinta-feira, 7, nas redes sociais do cantor.

Apresentando as canções do seu mais recente álbum, o show de Matuê será realizado no Centro de Eventos, localizado no bairro Edson Queiroz.

A venda dos ingressos tem início nesta segunda-feira, 10, às 12 horas. Informações sobre valores dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Matuê “333 Tour” em Fortaleza