Adriana Calcanhotto faz show gratuito em Viçosa neste sábado, 12

A cantora Adriana Calcanhotto se apresenta no II Encontro Sesc Herança Nativa, que acontece de 10 a 13 de abril em Viçosa do Ceará

A cantora Adriana Calcanhotto retorna ao Ceará para um show no Complexo Turístico da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, neste sábado, 12.

Parte integrante da programação do II Encontro Sesc Herança Nativa, a apresentação voz e violão da cantora gaúcha acontece às 21 horas e é gratuita, assim como o restante do festival.