Musical inspirado na obra de Belchior é apresentado em Fortaleza

"Nada Como Viver" é um espetáculo musical cuja narrativa gira em torno de diversos temas presentes na obra de Belchior / Crédito: Ana Raquel

O Teatro Dragão do Mar recebe nos seus palcos o espetáculo "Nada Como Viver". A peça gira em torno de temas presentes na discografia do cantor cearense Belchior, estreia nesta sexta-feira, 11, e é produzida pelo grupo teatral Companhia Vira Folhas de Teatro. Leia Mais | Cia de Circo realiza oficina e espetáculo gratuitos em Maracanaú

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O roteiro foi escrito no fim de 2022 e logo foi seguido pelas audições. O elenco selecionado teve o objetivo de representar a diversidade brasileira. Entre as seis atrizes e os seis atores, encontram-se pessoas pretas e membros da comunidade LGBTQIAPN+. “A diversidade de atores pode ser algo dificultoso para alguns diretores, mas, pessoalmente, eu acho que tem um benefício muito grande em você pegar um grupo tão diverso, com experiências artísticas tão diversas", afirmou Matheus Noronha, diretor teatral da peça. Ele compartilha que sempre tinha algo a aprender com alguém do grupo: “Essa diversidade faz a gente crescer, isso é tão satisfatório”. “Nada Como Viver” é o principal produto da Companhia Vira Folhas de Teatro e conta a história de um único personagem, interpretado por todo o elenco.

Com um esquema de “passar o bastão”, a protagonista move-se por uma jornada de busca por si, desbravamento do mundo, com desejo pelo novo e constante escapismo. Os ensaios da montagem aconteceram de janeiro a maio de 2023 Crédito: Ana Raquel/DIVULGAÇÃO A ideia de trazer as transformações que a protagonista vive é passada pelos diferentes estilos de canções utilizados na montagem. Com foco no rock e no blues, a estética musical do espetáculo busca referenciar as diferentes sonoridades por meio da interpretação e da vocalidade dos atores.

Lorena Almeida, atriz há 21 anos e parte do elenco de "Nada Como Viver", compartilha que já teve a oportunidade de trabalhar em outros espetáculos musicais e que visualiza a música como uma ferramenta que potencializa emoções. “É realmente uma forma de expressar coisas que a alma sente e a música consegue trazer isso de uma forma diferenciada, de um modo geral”, conta a atriz. Ela ainda afirma que a experiência se diferencia pela escolha de Belchior como tema: “A partir do momento que a gente se propõe a fazer um espetáculo com músicas do Belchior, isso ganha outro significado, porque fala do nosso Ceará e traz uma poesia que é profunda”.