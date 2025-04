Novo livro de Han Kang, autora de ‘A Vegetariana’, será lançado no Brasil em maio pela Todavia. Autora é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024

A escritora sul-coreana Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024, terá seu novo romance publicado no Brasil no dia 7 de maio. Intitulado "Sem despedidas", o livro será lançado pela editora Todavia com tradução de Natália T. M. Okabayashi e capa de Marcelo Delamanha.

Conhecida mundialmente pela obra "A Vegetariana", Han retoma em seu novo trabalho com os temas recorrentes em sua trajetória: trauma, memória e dor coletiva, agora centrados na jornada da personagem Kyung-ha. No Brasil, a obra é publicada pela Todavia.