Casa Absurda celebra Dia do Teatro com peça ‘Sertão Confederado’

Espetáculo aborda a história da Confederação do Equador, trazendo uma perspectiva cearense para a trama

Nesta quinta-feira, 27, a Casa Absurda celebra o Dia Mundial do Teatro com uma programação especial, recebendo os grupos CriAr de Teatro e Cia. Prisma de Artes para a apresentação do espetáculo “Sertão Confederado”.

A montagem aborda o movimento político da Confederação do Equador, ocorrido no Nordeste do Brasil em 1824, refletindo sobre a resistência, o sacrifício e os custos da luta pela liberdade.