Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 08 de abril(08/04)

Sinopse

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, o filme inovador de 1972, dirigido por Adrian Maben, retorna aos cinemas, agora remasterizado digitalmente em 4K a partir das filmagens originais em 35mm, e com o áudio aprimorado.



Ambientado nas impressionantes ruínas do antigo Anfiteatro Romano de Pompeia, Itália, o filme captura os Pink Floyd num concerto intimista, sem plateia. Filmada em outubro de 1971, a performance inclui temas inesquecíveis como “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”. As imagens deslumbrantes do anfiteatro, capturadas tanto de dia quanto à noite, amplificam a magia do espetáculo, criando uma experiência única e imersiva. Além disso, o filme traz cenas raras dos bastidores, mostrando a banda a trabalhar o "The Dark Side of the Moon" nos lendários Abbey Road Studios.