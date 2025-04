Cia de Circo realiza oficina e espetáculo gratuitos em Maracanaú

Parte das celebrações pelos 11 anos da Companhia Laguz, o espetáculo "Cotidiano Nordestino" chega em abril a Maracanaú / Crédito: Freddy Costa/Divulgação

A Companhia Laguz Circo e Teatro realiza neste sábado, 5, uma sessão gratuita do espetáculo “Cotidiano Nordestino”, no município de Maracanaú. A apresentação acontece na Praça do Apê Cultural e tem início às 19 horas. A narrativa de "Cotidiano Nordestino" retrata a vida de um palhaço do nordeste brasileiro, que sonha em se tornar um artista reconhecido.

Entre as dificuldades de sua rotina, com uma abordagem leve e bem-humorada, a peça convida o público a refletir sobre os desafios do sertanejo e a busca por realizações pessoais. Em cena, o espetáculo é conduzido pelo artista cearense Felipe Abreu. No rol das celebrações, a companhia também realiza uma oficina gratuita na sexta-feira, 4, com a temática "Profissão Artista".

Voltada para grupos parceiros, artistas iniciantes e pessoas interessadas em explorar o processo criativo de um artista, a oficina também acontece às 19 horas, no Salão Apê Cultural.