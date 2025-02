Pause: Gabi Nunes e Dilson Pinheiro são entrevistados nesta sexta, 28

Em clima de Carnaval, o programa Pause recebe a cantora Gabi Nunes e o compositor Dilson Pinheiro, que explicam a identidade do Pré e do Carnaval em Fortaleza, dentre outros assuntos

Nesta sexta-feira, 28, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, entra no clima da festa com a cantora Gabi Nunes, produtora de eventos como o samba Gabi no Quintal e Festejo, e também o compositor, produtor cultural e apresentador Dilson Pinheiro, fundador do Bloco Num Ispaia Sinão Ienche, agremiação com 27 anos de folia.

Os dois representantes de duas gerações de foliões e produtores de eventos culturais e mominos na Capital, falam sobre carreira, identidade do Pré e do Carnaval em Fortaleza, o espaço do samba, das marchas e de tantos outros ritmos nas ruas e blocos, dentre outros assuntos.