Pause: médico Juarez Souza compartilha sua história com o Carnavall

Faltando poucos dias para o Carnaval, Juarez demarcou há alguns anos seu lugar na folia carioca, uma das festas mais badaladas e desejadas do País. Desde 2008, ele começou a participar dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, sendo então alçado ao posto de Rei de Bateria da Acadêmicos de Niterói.

Nesta sexta-feira, 21, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe o médico, maquiador e rei de bateria Juarez Sousa, que compartilha sua história de amor pelas três áreas que abraçou com total dedicação. O cearense vai revelar os bastidores do Carnaval carioca e contar como concilia três áreas de atuação tão distintas.

Pararelo a esse amor pelo samba e o carnaval, ele cursou Medicina e agora, formado, vai iniciar uma residência no Hospital Geral de Fortaleza. Mas essa história toda começou mesmo lá atrás, como famoso maquiador de noivas, debutantes, aniversariantes. Foi com a arte dos pincéis que ele conseguiu o suporte financeiro para correr atrás dos seus sonhos.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Assista ao vivo: