Pause: Dani Gondim relembra e projeta trajetória como artista

Atriz, modelo, apresentadora e cantora, Dani Gondim fala sobre seu recente filme, o "Milagre do Destino", futuro na arte, projetos sociais e outros temas

Na produção, Dani interpreta a jornalista Marina Alves (do Sistema Verdes Mares), que viveu uma história surpreendente de cura . Entretanto, a trajetória de Dani até chegar às TVs e telonas começou ainda na adolescência, quando ela e seus familiares aceitaram um dos inúmeros convites que sempre chegavam para que a garota, então pouco vaidosa e com espírito de moloque, seguisse carreira na moda. Em Pause, ela fala sobre carreira, futuro, moda, projetos sociais e outros temas.

Nesta sexta-feira, 14, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a atriz, modelo, apresentadora, cantora e escritora Dani Gondim. Ainda neste mês de fevereiro, a Tela Quente, da Rede Globo, vai exibir "Milagre do Destino" , filme protagonizado pela modelo.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



