Vik Muniz lança exposição na Galeria Multiarte, em Fortaleza

Obra de Vik Muniz "Lagoa Rodrigo de Freitas", a partir da pintura de Franz Keller Leuzinger, para a exposição "Dinheiro Vivo" / Crédito: Vik Muniz/Reprodução

O artista plástico Vik Muniz lança em Fortaleza a exposição “Dinheiro Vivo”. Com abertura marcada para esta quinta-feira, 27, às 19 horas, na Galeria Multiarte, a mostra visual apresenta 15 obras feitas com pedaços de cédulas de real, doadas ao artista pela Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. A exibição fica aberta à visitação gratuita até o dia 30 de maio. Temporada de teatro: confira dez peças para assistir em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com trajetória artística reconhecida por utilizar materiais inusitados e em novas propostas – como lixo, alimentos, terra e entulhos –, Vik, nesta nova exposição, foi convocado a construir um novo projeto a partir de cédulas de papel-moeda que seriam descartadas.

“Estou na quarta década do meu trabalho e tenho utilizado materiais diversos, não pelo material em si, mas pelos processos que cada ferramenta me coloca. Se você mexer com lixo, você vai ter que trabalhar com catadores, em obras de arte feitas com diamantes, terá que lidar com mercadores. Nesse caso, foi um convite da Casa da Moeda, em uma visita onde eu tive a oportunidade de ver o processo sob o qual o papel-moeda é impresso”, comenta o artista em entrevista ao programa “O POVO da Tarde”, da Rádio O POVO CBN, transmitido nesta terça-feira, 25. Na conversa com a apresentadora e jornalista Maisa Vasconcelos, o paulista argumenta que o material manuseado nesta nova exposição é um “tipo de informação que está em ‘extinção’”. Confira algumas obras de Vik Muniz presentes na exposição em Fortaleza: Obra de Vik Muniz "Paisagem no interior da mata tropical no Brasil com figuras", a partir de pintura de Johann Moritz Rugendas, para a exposição "Dinheiro Vivo" Crédito: Vik Muniz/Reprodução "Garça", de Vik Muniz, da exposição "Dinheiro Vivo" Crédito: Vik Muniz/Reprodução "Onça-pintada", de Vik Muniz, da exposição "Dinheiro Vivo" Crédito: Vik Muniz/Reprodução Obra de Vik Muniz "Lagoa Rodrigo de Freitas", a partir da pintura de Franz Keller Leuzinger, para a exposição "Dinheiro Vivo" Crédito: Vik Muniz/Reprodução

“Atualmente, quase não se usa mais (cédula de dinheiro), por isso que é uma ferramenta que tem que ser pensada e discutida. (É preciso) Avaliar a função do papel como material que possui importância muito grande na disseminação e na permanência da informação por séculos”, detalha. Bienal do Livro: conheça as bibliotecas comunitárias de Fortaleza Nomeada “Dinheiro Vivo”, a mostra iniciada em 2022 é composta por dois grupos: um com telas que formam os animais ilustrados nas notas de real – como a “Arara”, “Garça”, “Garoupa”, “Lobo-guará”, “Mico-leão-dourado”, “Onça-pintada” e “Tartaruga-marinha” – e outro com reproduções de paisagens feitas por artistas do século XIX.

Para o evento visual na capital cearense, Vik Muniz apresenta uma obra inédita especial para a Cidade: uma inspiração na tela “Paisagem no interior da mata tropical no Brasil com figuras” (1842), de Johann Moritz Rugendas. “(A construção das obras) é a única chance de usar dinheiro rasgado. Então, esse material me foi fornecido e, como artista, foi algo muito interessante, pois o dinheiro é muito bem impresso, a cédula do real é linda”, recorda. Saiba mais: Plataforma de troca de livros busca democratizar a leitura no Brasil