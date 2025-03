Literatura e moda: Bienal do Livro do Ceará apresenta novo espaço

Foto ilustrativa: na imagem Bordado Livre em Fortaleza. (Fotoo: Mariana Parente/Especial O POVO em 01/02/2017) / Crédito: Mariana Parente/Especial O POVO em 01/02/2017

A Bienal Internacional do Livro do Ceará apresenta, na edição de 2025, um espaço inédito para o público, unindo literatura e moda em atividades formativas. Nele, os interessados poderão participar de oficinas que aproveitam detalhes do vasto universo de obras literárias e os transformam em peças únicas que a criatividade do design de moda pode proporcionar.

As atividades são gratuitas, com participação mediante inscrição antecipada — que deve ser realizada até o dia 28 de março, por meio de formulário on-line do Google. Com vagas limitadas, sendo 20 por oficina, os selecionados receberão um e-mail de confirmação após o período de inscrição.

VEJA TAMBÉM | Bienal do Livro: conheça as bibliotecas comunitárias de Fortaleza Ao O POVO, Maura Isidório, coordenadora geral da Bienal do Livro, afirma que as duas linguagens “estão intimamente ligadas ao viver, ao ser e quem são essas pessoas”. “É a primeira vez que temos essa atividade na Bienal do Ceará, por falar de mulher, mas não se trata de relacionar a moda à mulher, pois acaba enviesando na ideia da futilidade. Nós não estamos tratando sobre isso. Nós estamos falando sobre identidade. É isso que estamos realçando: identidade, pertencimento e a relação do viver e do fazer com essas pessoas”, sustenta a coordenadora.

Literatura e moda na Bienal do Livro: conheça as oficinas 1. Oficina de Arpilharia e Literatura Ministrada pelo professor Ricardo Bessa, da Universidade de Fortaleza (Unifor), a oficina de “Arpilharia e Literatura” traz uma adaptação da técnica chilena “arpillera” — em que se aprende a bordar com retalhos e sobras de tecidos. Na atividade, os inscritos irão aprender a técnica e criar narrativas visuais a partir de histórias de mulheres na literatura nacional. Quando: de 7 a 10 de abril, das 14h às 17 horas



de 7 a 10 de abril, das 14h às 17 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)



Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Inscrições: do dia 18 a 28 de março, via formulário do Google



do dia 18 a 28 de março, via formulário do Google Vagas: 20 participantes



20 participantes Pré-requisitos: atividade oferecida para maiores de 15 anos e interessados na temática. Não é necessária experiência prévia 2. Oficina de Folhas Bordadas com Palavras Ana Claudia Farias é responsável por ministrar duas oficinas da programação Crédito: Ares Soares/Unifor/Divulgação Ministrada por Ana Cláudia Farias, docente da Unifor, a atividade explora o bordado em superfícies mais rígidas, usando em seu processo criativo palavras que remetem à obra de José de Alencar. A proposta é criar um cocar inspirado em “Iracema”, principal romance do autor cearense, a partir da junção de técnicas artesanais e literatura. O objetivo é que, ao final, o cocar confeccionado com folhas bordadas transmita a essência da mensagem do livro.