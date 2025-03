Escolas podem agendar visitação à Bienal do Livro 2025; saiba como

XV Bienal do Livro do Ceará abre agendamento de escolas para visitação de alunos durante os dias do evento (Foto: Aurélio Alves/O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará está próxima de começar. Marcado para ocorrer entre os dias 4 a 13 de abril, o evento literário abriu cadastro para as escolas interessadas em visitar o evento realizado em Fortaleza. Com o objetivo de favorecer e ampliar o contato de crianças e adolescentes com o universo da literatura, a visitação pode ser agendada para os períodos da manhã, tarde ou noite, dentro das datas disponíveis no ato de inscrição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o regimento da Bienal do Livro do Ceará, o cadastro para o agendamento deve seguir algumas orientações para ser aprovado, como: CNPJ da escola, endereço de e-mail do responsável escolar e/ou da instituição e número de contato.