Bienal do Livro do Ceará 2025 anuncia autores participantes; veja

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará traz entre os convidados 36 autores de todo o Brasil; evento literário ocorre em abril

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará anunciou nesta segunda-feira, 17, a lista de autores participantes da edição deste ano. Com 36 convidados, o evento literário reúne escritores de diversas regiões do País.

Marcada para ocorrer nos dias 4 a 13 de abril, a Bienal do Livro 2025 tem como temática: “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”.