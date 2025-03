Ator cearense conquista prêmio nacional de cinema erótico

“Mais do que reconhecimento individual, quero respeito e dignidade para todas as pessoas que formam essa categoria, inclusive as trabalhadoras sexuais. Como falei: muitas vieram antes, muitas ainda estão aqui e muitas virão... Acredito que cabe a nós pavimentar com direitos essa estrada ”, ressalta.

“Quando comecei, minha vontade era só conectar meus conhecimentos artísticos como ator, com o audiovisual e o universo do prazer para criar filmes interessantes, honestos e sensíveis. Algumas pessoas me apoiaram e um bocado me atacaram. Com a pandemia, o mundo inteiro passou a criar esse tipo de conteúdo, surgiram inúmeras plataformas, e o olhar para isso se popularizou. Eu sigo fazendo o que faço com muito cuidado, carinho e competência”, afirma.

Como surgiu o Prêmio Mercado Erótico Sensual & Bem-Estar Íntimo?

Criado em 2016 pela empresária Paula Aguiar, o prêmio mantém a premissa de reconhecer o trabalho de empresas e pessoas que atuam no ramo adulto, desde lojas até atores.

Em 2025, a premiação será dedicada às comemorações dos 70 anos de existência do segmento no mundo e inaugurará três novas categorias: Melhor Podcast, Destaque Fetiche e Entretenimento Adulto, que reconhecem plataformas e criadores de conteúdo.