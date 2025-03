Rosetta Tharpe, a Mãe do Rock, é vivida por Lizzo em cinebiografia

Lizzo será Rosetta Tharpe, "Mãe do Rock", em cinebiografia da artista produzida pela Amazon

O longa-metragem irá acompanhar o momento crucial da vida da cantora e compositora gospel, quando ela decidiu fazer experimentações com a guitarra elétrica .

A cantora Lizzo interpretará Rosetta Tharpe, considerada "Mãe do Rock" , em cinebiografia inédita sobre a artista estadunidense. A informação foi divulgada pelo Deadline na segunda-feira, 24.

O projeto está em desenvolvimento com Lizzo, Kevin Beisler, Forest Whitaker e Nina Yang Bongiovi, da Significant Production. O roteiro é assinado por Natalie Chaidez (“A Rainha do Sul”) e Kwynn Perry (“The Burned Photo”).

Rosetta nasceu em Cotton Plant, Arkansas, nos EUA, e começou a se apresentar aos seis anos de idade na Igreja de Deus em Cristo, junto de sua mãe, que a acompanhava com o bandolim.

Aos 19 anos, a rockstar teve um casamento arranjado por sua mãe com o pastor Tommy Thorpe, de quem ganhou o sobrenome que, por erros, Rosetta ficou conhecida como Tharpe . Além disso, o matrimônio não durou muito tempo, visto que Tommy se aproveitava do sucesso da cantora.

Quando largou a vida pacata para ir morar em Nova York, "Sister" Thape ganhou notoriedade musical com o lançamento do álbum Rock Me. Aos 25 anos, a cantora já estava entre os artistas mais populares da época.

Em 1938, ela começava o rock and roll através da junção de letras gospel e violão elétrico, com o ritmo ainda incipiente para a época. Rosetta misturou elementos da música gospel com características próprias e um jeito singular de tocar e criou estilos que levaram ao que viria a ser o rock de Elvis Presley e Chuck Berry.